Мін'юст США заступилося за міграційний указ Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністерство юстиції США виступило на підтримку міграційного указу президента Дональда Трампа і закликало апеляційний суд відновити його дію в інтересах національної безпеки, передає УНН з посиланням на ВВС.
У 15-сторінковому резюме, яке викладає позицію міністерства, зазначається, що указ — законне здійснення повноважень президента, а не заборона на в’їзд для мусульман. Міністерство юстиції наполягає на тому, що вашингтонський суд “допустив помилку, вводячи заборону на дію указу”.
Нагадаємо, що указ Д.Трампа вводив тимчасову заборону на в’їзд в країну біженцям та громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням.
Рішення призупинити дію було прийнято федеральним судом у Сіетлі 4 лютого. Суддя пояснив, що указ не буде мати сили до тих пір, поки не буде розглянуто позов про його скасування.