Минюст США вступился за миграционный указ Д.Трампа

В 15-страничном резюме, которое излагает позицию министерства, отмечается, что указ - законное осуществление полномочий президента, а не запрет на въезд для мусульман. Министерство юстиции настаивает на том, что вашингтонский суд "допустил ошибку, вводя запрет на действие указа".

Напомним, что указ Д.Трамп ввел временный запрет на въезд в страну беженцам и гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Решение приостановить действие было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья объяснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене.