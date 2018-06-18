Мін'юст просить суд ліквідувати одну із політичних партій

В якості третіх осіб у справі Мін'юст просить долучити Генеральну прокуратуру України та СБУ.



Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.



Варто зазначити, що на сайті партії її почесним головою значиться колишній Міністр доходів і зборів Олександр Клименко, який підозрюється у заволодінні коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн.



Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України під час розслідування кримінального провадження щодо замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка встановили, що російські спецслужби фінансують діяльність в Україні політичної партії “Розумна сила”.



