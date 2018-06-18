Минюст просит суд ликвидировать одну из политических партий

В качестве третьих лиц по делу Минюст просит приобщить Генеральную прокуратуру Украины и СБУ.



Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.



Стоит отметить, что на сайте партии ее почетным председателем значится бывший Министр доходов и сборов Александр Клименко, который подозревается в завладении средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн.



Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в ходе расследования уголовного производства о покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко установили, что российские спецслужбы финансируют деятельность в Украине политической партии "Умная сила".



