Мін’юст хоче збільшити зарплати для рядових тюремників у колоніях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що потрібно збільшити зарплати для рядових співробітників у колоніях. Про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання дописувачів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Моє таке стратегічне завдання, яке я для себе поставив, це збільшення заробітної плати для молодшого офіцерського і рядового складу Державної служби з виконання покарань", - сказав він.
Міністр уточнив, що мова йде про підвищення зарплати звичайним рядовим співробітникам у колонії.
Раніше міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що найближчими тижнями буде запущено проект щодо будівництва нового слідчого ізолятора за межами Києва.
Нагадаємо, на початку року у Мін’юсті заявили, що інвестори можуть отримати майданчики, де знаходиться Лук'янівське СІЗО, після того, як побудують нові будівлі слідчих ізоляторів за межами Києва.
Також зазначалося, що планується запуск системи публічного конкурсу згідно з законом "Про державне приватне партнерство", відповідно до якої виставляються вимоги до будівництва нового СІЗО.