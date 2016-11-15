Минюст хочет увеличить зарплаты для рядовых тюремщиков в колониях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил о необходимости увеличить зарплаты для рядовых сотрудников колоний. Об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос корреспондентов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Моя такая стратегическая задача, которую я для себя поставил, это увеличение заработной платы для младшего офицерского и рядового состава Государственной службы исполнения наказаний", - сказал он.
Министр уточнил, что речь идет о повышении зарплаты обычным рядовым сотрудникам в колонии.
Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что в ближайшие недели будет запущен проект по строительству нового следственного изолятора за пределами Киева.
Напомним, в начале года в Минюсте заявили, что инвесторы могут получить площадки, где находится Лукьяновское СИЗО, после того, как построят новые здания следственных изоляторов за пределами Киева.
Также отмечалось, что планируется запуск системы публичного конкурса по закону "О государственном частном партнерстве", в соответствии с которой выставляются требования к строительству нового СИЗО.