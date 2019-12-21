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Мінветеранів спільно з ветеранами самостійно обиратимуть заклад для реабілітації – Коляда

Мінветеранів спільно з ветеранами самостійно обиратимуть заклад для реабілітації – Коляда

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб спільно з ветеранами будуть самостійно обирати заклад для їх реабілітації. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Мінветеранів у Facebook.

“Ми змінюємо сам підхід до надання послуг. Ми створюємо власну систему реабілітаційних центрів для ветеранів війни та запускаємо три профільні Центри. В одному з них, який функціонує на базі „Лісової поляни“, буде створено тренінговий центр для тих, хто працює із ветеранами та їхніми близькими. Також центр родинної реабілітації в Клевані та центр в Циблях. Ці заклади мають свої напрямки роботи і розвивають їх. Крім того ми хочемо зробити якісний аудит тих послуг, які надають в обласних госпіталях ветеранів”, — розповіла міністр ветеранів Оксана Коляда.

За її словами, кожен госпіталь ветеранів війни, у межах медичної реформи, повинен боротися за свого клієнта.

“На думку самих ветеранів, на даний час деякі госпіталі неспроможні надавати послуги з реабілітації: не мають устаткування, профільного персоналу та інших спроможностей. Відомство та ветерани будуть самі визначати суб‘єктів надання послуг. Це дасть змогу започаткувати здорову конкуренцію серед керівників госпіталів у боротьбі за клієнтів, а отже активно працювати над рівнем надання послуг”, — зазначила Коляда.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України планує запровадити обов’язковий безоплатний медогляд для ветеранів.

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