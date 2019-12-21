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Минветеранив совместно с ветеранами самостоятельно выбирать учреждение для реабилитации - Коляда

Минветеранив совместно с ветеранами самостоятельно выбирать учреждение для реабилитации - Коляда

Киев  •  УНН

 • 18041 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц совместно с ветеранами будут самостоятельно выбирать учреждение для их реабилитации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минветеранив в Facebook.

“Мы меняем сам подход к предоставлению услуг. Мы создаем собственную систему реабилитационных центров для ветеранов войны и запускаем три профильных центра. В одном из них, который функционирует на базе „Лесной поляны“, будет создан тренинговый центр для тех, кто работает с ветеранами и их близкими. Также центр семейной реабилитации в Клевани и центр в Цыблях. Эти учреждения имеют свои направления работы и развивают их. Кроме того, мы хотим сделать качественный аудит тех услуг, которые оказывают в областных госпиталях ветеранам”, — рассказала министр ветеранов Оксана Коляда.

По ее словам, каждый госпиталь ветеранов войны, в рамках медицинской реформы, должен бороться за своего клиента.

“По мнению самих ветеранов, в настоящее время некоторые госпитали неспособны предоставлять услуги по реабилитации: не имеют оборудования, профильного персонала и других возможностей. Ведомство и ветераны будут сами определять субъектов предоставления услуг. Это позволит создать здоровую конкуренцию среди руководителей госпиталей в борьбе за клиентов, а следовательно активно работать над уровнем предоставления услуг”, — отметила Коляда.

Напомним, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планирует ввести обязательный бесплатный медосмотр для ветеранов.

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