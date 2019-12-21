Мінветеранів планує запровадити обов'язковий безоплатний медогляд для ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України планує запровадити обов’язковий безоплатний медогляд для ветеранів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Мінветеранів у Facebook.
“Щорічний безкоштовний медогляд для ветеранів, як на місцевому рівні так і в профільних державних клініках, має стати обов’язковим для кожного ветерана. За умови проходження такого огляду, ветеран отримає всі передбачені послуги з реабілітації, психосоціальної адаптації”, — зазначила Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.
За її словами, всі ветерани мають щорічно проходити безоплатне обстеження аби контролювати стан свого здоров’я та мати можливість вчасно виявити хворобу і почати її лікувати.
“Нажаль, дуже часто ветерани звертаються вже тоді, коли дізнаються про запущену стадію хвороби і коли з цим надто складно боротись”, — зазначила Коляда.
Нагадаємо, за інформацією Держмолодьжитла, з заявами про участь у програмі житлового кредитування для учасників АТО/ООС і ВПО звернулося понад 9600 осіб.