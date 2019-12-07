Іпотека для ветеранів: з заявами вже звернулося понад 9,6 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. З заявами про участь у програмі житлового кредитування для учасників АТО/ООС і ВПО звернулося понад 9600 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держмолодьжитла.
“5 грудня о 18.00 завершилось приймання документів від осіб, які захотіли взяти участь у програмі житлового кредитування для учасників АТО/ООС і ВПО. За розрахунковими даними Держмолодьжитла, протягом трьох днів, відведених на приймання заяв, згідно з порядком реалізації житлової програми, регіональними управліннями Держмолодьжитла прийнято понад 9600 заяв на отримання кредиту”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, найбільше бажаючих отримати кредит з 3% річних на 20 років виявилось у Києві (більше 3500 заяв). Загалом по країні від учасників АТО/ООС надійшло понад 3100 заяв, від внутрішньо переміщених осіб — більше 6500.
“Проаналізувавши перший етап реалізації програми, спільно з Мінрегіоном і Мінветеранів ми повинні почати пошук джерел фінансування програми на наступний рік і дати єдино правильну відповідь на запит сотень тисяч українців, які потребують власного житла”, — йдеться в повідомленні.
Додамо, в цьому році на програму пільгового кредитування передбачено 200 млн. грн., по 100 млн. на ветеранів та ВПО.
Раніше УНН повідомляв, лише за день, 3 грудня, 3 500 ветеранів звернулися з заявою до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву із заявами про отримання іпотеки в рамках прийнятої урядом програми кредитування ветеранів.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділив 200 млн грн на програму “житло на пільгових умовах”, яка дозволить забезпечити житлом понад 200 сімей участинків АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, це дуже вигідне пільгове кредитування, яке люди не зможуть отримати просто у банку.