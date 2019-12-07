Ипотека для ветеранов: с заявлениями уже обратилось более 9,6 тыс. человек

“5 декабря в 18.00 завершился прием документов от лиц, которые захотели принять участие в программе жилищного кредитования для участников АТО/ООС и ВПО. По расчетным данным Госмолоджилья, в течение трех дней, отведенных на прием заявлений, согласно порядку реализации жилищной программы, региональными управлениями Госмолоджилья принято более 9,6 тысяч заявлений на получение кредита”, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, больше всего желающих получить кредит с 3% годовых на 20 лет оказалось в Киеве (более 3500 заявлений). В целом по стране от участников АТО/ООС поступило более 3100 заявлений, от внутренне перемещенных лиц — более 6500.

“Проанализировав первый этап реализации программы, совместно с Минрегионом и Минветеранов мы должны начать поиск источников финансирования программы на следующий год и дать единственно правильный ответ на запрос сотен тысяч украинцев, требующих собственного жилья”, — говорится в сообщении.

Добавим, в этом году на программу льготного кредитования предусмотрено 200 млн. грн., по 100 млн. ветеранам и ВПО.

Ранее УНН сообщал, что всего за день, 3 декабря, 3500 ветеранов обратились с заявлением в Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству с заявлениями о получении ипотеки в рамках принятой правительством программы кредитования ветеранов.

Напомним, что Кабинет Министров Украины выделил 200 млн грн на программу “жилье на льготных условиях”, которая позволит обеспечить жильем более 200 семей участинкив АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц. По словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, это очень выгодное льготное кредитование, люди не смогут получить просто в банке.