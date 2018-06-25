Минулої доби з Дніпра дістали двох утоплеників, одного вдалось врятувати

Так, у неділю лікарі дістали з Дніпра 37-річного чоловіка, який, за словами свідків, за невідомих обставин стрибнув з Московського мосту. Особисту інформацію повідомляти лікарям чоловік відмовився. Його було оперативно доставлено до міської лікарні.



Менше пощастило минулої доби 20-річному студенту університету ім. Т.Г.Шевченка. За словами свідків, хлопець святкував напередодні з друзями, після чого вирішив скупатись. Лікарі констатували біологічну смерть від утоплення. Інцидент стався в районі пляжу "Венеція".



Як повідомляв УНН, на Донеччині трьом посадовцям КП “Компанія “Вода Донбасу” повідомлено про підозру у службовій недбалості, у результаті якої загинула 5-річна дитина.