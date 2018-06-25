За прошедшие сутки из Днепра достали двух утопленников, одного удалось спасти

Так, в воскресенье врачи достали из Днепра 37-летнего мужчину, который, по словам свидетелей, при неизвестных обстоятельствах прыгнул с Московского моста. Личную информацию сообщать врачам мужчина отказался. Он был оперативно доставлен в городскую больницу.



Меньше повезло вчера 20-летнему студенту университета им. Т.Г.Шевченко. По словам свидетелей, парень праздновал накануне с друзьями, после чего решил искупаться. Врачи констатировали биологическую смерть от утопления. Инцидент произошел в районе пляжа "Венеция".



Как сообщал УНН, в Донецкой области трем должностным лицам КП "Компания" Вода Донбасса" сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой погиб 5-летний ребенок.