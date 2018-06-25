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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 5924 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 100207 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 108118 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 123375 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141968 просмотра

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За прошедшие сутки из Днепра достали двух утопленников, одного удалось спасти

За прошедшие сутки из Днепра достали двух утопленников, одного удалось спасти

Киев  •  УНН

 • 17963 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Вечером в воскресенье, 24 июня в Киеве из Днепра достали тело студента. Парень умер до приезда скорой. Еще одного мужчину, который, по словам свидетелей, прыгнул с моста намеренно, удалось спасти, сообщает УНН со ссылкой на источники в медицинском учреждении.

Так, в воскресенье врачи достали из Днепра 37-летнего мужчину, который, по словам свидетелей, при неизвестных обстоятельствах прыгнул с Московского моста. Личную информацию сообщать врачам мужчина отказался. Он был оперативно доставлен в городскую больницу.

Меньше повезло вчера 20-летнему студенту университета им. Т.Г.Шевченко. По словам свидетелей, парень праздновал накануне с друзьями, после чего решил искупаться. Врачи констатировали биологическую смерть от утопления. Инцидент произошел в районе пляжа "Венеция".

Как сообщал УНН, в Донецкой области трем должностным лицам КП "Компания" Вода Донбасса" сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой погиб 5-летний ребенок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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