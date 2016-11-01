Минулої доби в зоні АТО зафіксовано три безпілотники бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Донбасі зафіксувано прольоти трьох безпілотних літальних апаратів бойовиків. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На донецькому та маріупольському напрямках зафіксовано три прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів. Окрім того, на маріупольському напрямку противник застосовує комплекси артилерійської розвідки та перехоплення каналів GSM-зв’язку", - сказав О.Мотузяник.
Як повідомив УНН, бойовики активізували розвідку на маріупольському напрямку за допомогою розвідувальних груп та безпілотників, при цьому українським бійцям вдалось знищити два безпілотника.