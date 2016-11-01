За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано три беспилотники боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На Донбассе зафиксированы пролеты трех беспилотных летательных аппаратов боевиков. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На донецком и мариупольском направлениях зафиксированы три пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, на мариупольском направлении противник применяет комплексы артиллерийской разведки и перехвата каналов GSM-связи", - сказал А.Мотузяник.
Как сообщил УНН, боевики активизировали разведку на мариупольском направлении с помощью разведывательных групп и беспилотников, при этом украинским бойцам удалось уничтожить два беспилотника .