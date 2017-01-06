Минулої доби в районі Новозванівки поранено українського бійця — Міноборони

“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців в лавах Збройних сил України не було. Один наш боєць зазнав поранення, це сталося в районі Новозванівки”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, 4 січня в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок мінометного обстрілу було поранено одного українського військовослужбовця.