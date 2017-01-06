Минулої доби в районі Новозванівки поранено українського бійця — Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто не загинув, проте одного бійця було поранено в районі Новозванівки. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців в лавах Збройних сил України не було. Один наш боєць зазнав поранення, це сталося в районі Новозванівки”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 4 січня в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок мінометного обстрілу було поранено одного українського військовослужбовця.