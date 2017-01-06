Вчера в районе Новозвановки был ранен украинский военнослужащий - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто не погиб, однако один боец был ранен в районе Новозвановки. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было. Один наш боец получил ранение, это произошло в районе Новозвановки", - сказал он.
Как сообщал УНН, 4 января в зоне проведения антитеррористической операции в результате минометного обстрела был ранен один украинский военнослужащий.