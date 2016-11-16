Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 26 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло майже 26,1 тисяч осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/170; “Мар’їнка” — 250/170; “Новотроїцьке” — 20/5; “Гнутове” — 25/40.
Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло майже 26,1 тисяч осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 6085 осіб та 625 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6960 осіб та 1285 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 5220 осіб та 1115 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3910 осіб та 860 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3925 осіб.
Через КПВВ “Новотроїцьке” та “Майорське” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 10 вантажних автомобілів від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста та 2 вантажівки від благодійного фонду “Доброта”. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області медичне обладнання вагою 12 тонн, продуктові набори та дитяче харчування загальною вагою 22 тонни.