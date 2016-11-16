За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 26 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли почти 26 100 человек и 3,9 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/170; "Марьинка" - 250/170; "Новотроицкое" - 20/5; "Гнутово" - 25/40.
В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли почти 26 100 человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
"Майорское" - 6085 человек и 625 транспортных средств;
"Марьинка" - 6960 человек и 1285 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5220 человек и 1115 транспортных средств;
"Гнутово" - 3910 человек и 860 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 3925 человек.
Через КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 10 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста и 2 грузовика от благотворительного фонда "Доброта". Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медицинское оборудование весом 12 тонн, продуктовые наборы и детское питание общим весом 22 тонны.