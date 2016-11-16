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15 марта, 19:03 • 109886 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151638 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128309 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121508 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107449 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102758 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98010 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 26 тыс. человек

Киев • УНН

 • 7356 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли почти 26 100 человек и 3,9 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/170; "Марьинка" - 250/170; "Новотроицкое" - 20/5; "Гнутово" - 25/40.

В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли почти 26 100 человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 6085 человек и 625 транспортных средств;

"Марьинка" - 6960 человек и 1285 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5220 человек и 1115 транспортных средств;

"Гнутово" - 3910 человек и 860 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3925 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 10 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста и 2 грузовика от благотворительного фонда "Доброта". Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медицинское оборудование весом 12 тонн, продуктовые наборы и детское питание общим весом 22 тонны.

Украинские Национальные Новости

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