Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 28,8 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло 28,8 тисяч осіб та 3,7 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Протягом попередньої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прослідувало 28,8 тисяч осіб та 3,7 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 7275 осіб та 610 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6680 осіб та 900 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 6255 осіб та 1305 транспортних засобів;
“Гнутове” — 4085 осіб та 865 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 4515 осіб;
“Золоте” — 0 осіб та 0 транспортних засобів.
Загалом сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/200; “Мар’їнка” — 250/200; “Новотроїцьке” — 50/20; “Гнутове” — 25/20.