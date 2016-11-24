Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 28,8 тис. осіб

Протягом попередньої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прослідувало 28,8 тисяч осіб та 3,7 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 7275 осіб та 610 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 6680 осіб та 900 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 6255 осіб та 1305 транспортних засобів;

“Гнутове” — 4085 осіб та 865 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 4515 осіб;

“Золоте” — 0 осіб та 0 транспортних засобів.

Загалом сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/200; “Мар’їнка” — 250/200; “Новотроїцьке” — 50/20; “Гнутове” — 25/20.