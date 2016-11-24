За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 28,8 тыс. человек

В течение предыдущих суток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, проследовало 28,8 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 7275 человек и 610 транспортных средств;

"Марьинка" - 6680 человек и 900 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6255 человек и 1305 транспортных средств;

"Гнутово" - 4085 человек и 865 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4515 человек;

"Золотое" - 0 человек и 0 транспортных средств.

Всего сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/200; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 50/20; "Гнутово" - 25/20.