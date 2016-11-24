Минулої доби позиції АТО були обстріляні 48 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російсько-окупаційний контингент інтенсивно веде вогонь з забороненого Мінськими домовленостями озброєння, загалом минулої доби позиції українських військових були обстріляні 48 разів Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“Минулої доби, з мінометів та гранатометів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Красногорівці і Талаківці. По Новотроїцькому, Мар’їнці та Павлополю вогонь вів снайпер,” — зазначили у прес-центрі АТО.
“На Донецькому напрямку стріляли по наших позиціях в районі Авдіївки, Зайцевого та Луганського зі 120 та 82 міліметрових мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї,” — йдеться в повідомленні.
Крім того, з тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новозванівки, Новолександрівки, Кримського та Троїцького, що на Луганщині. По Новоолександрівці також стріляв снайпер.