За прошедшие сутки позиции АТО были обстреляны 48 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Российско-оккупационный контингент интенсивно ведет огонь из запрещенного минского договоренностями вооружения, в общем прошедшие сутки позиции украинских военных были обстреляны 48 раз. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
"За прошедшие сутки, из минометов и гранатометов оккупанты вели огонь по Марьинке, Широкино, Гнутово, Водяное, Красногоровке и Талаковке. По Новотроицкому, Марьинке и Павлополю огонь вел снайпер", - отметили в пресс-центре АТО.
"На Донецком направлении стреляли по нашим позициям в районе Авдеевки, Зайцевого и Луганского из 120 и 82 миллиметровых минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, с тех же видов вооружения оккупанты вели огонь в направлении Новозвановки, Новоалександровки, Крымского и Троицкого, что на Луганщине. По Новоалександровке также стрелял снайпер.