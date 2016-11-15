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Минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 9 обстрілів

Минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 9 обстрілів

Київ • УНН

 • 8040 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Минулої доби на луганському напрямку було зафіксовано 9 обстрілів з боку бойовиків, чотири з них з використанням важкого озброєння. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"На луганському напрямку у Щасті та східніше, вчора бойові дії не велися. Основна активність ворога припадала на район окупованого Слов'яносербська, перш за все у Кримському. Також бойові дії тривали у Попаснянському районі. Під час обстрілів, окрім легкого озброєння, ворог неодноразово використовував міномети. Таким чином всього дев’ять ворожих обстрілів зафіксовано на луганському напрямку, чотири з них – з використанням важкого озброєння", - повідомив речник.

Нагадаємо, шестеро українських військових отримали поранення за добу в зоні АТО.

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