Минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 9 обстрілів

"На луганському напрямку у Щасті та східніше, вчора бойові дії не велися. Основна активність ворога припадала на район окупованого Слов'яносербська, перш за все у Кримському. Також бойові дії тривали у Попаснянському районі. Під час обстрілів, окрім легкого озброєння, ворог неодноразово використовував міномети. Таким чином всього дев’ять ворожих обстрілів зафіксовано на луганському напрямку, чотири з них – з використанням важкого озброєння", - повідомив речник.

Нагадаємо, шестеро українських військових отримали поранення за добу в зоні АТО.