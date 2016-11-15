За прошедшие сутки на луганском направлении зафиксировано 9 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении было зафиксировано 9 обстрелов со стороны боевиков, четыре из них с использованием тяжелого вооружения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении в Счастье и восточнее, вчера боевые действия не велись. Основная активность врага приходилась на район оккупированного Славяносербска, прежде всего в Крымском. Также боевые действия продолжались в Попаснянском районе. Во время обстрелов, кроме легкого вооружения, враг неоднократно использовал минометы. Таким образом всего девять вражеских обстрелов зафиксировано на луганском направлении, четыре из них - с использованием тяжелого вооружения", - сообщил спикер.
Напомним, шестеро украинских военных получили ранения за сутки в зоне АТО.