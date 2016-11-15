За прошедшие сутки на луганском направлении зафиксировано 9 обстрелов

"На луганском направлении в Счастье и восточнее, вчера боевые действия не велись. Основная активность врага приходилась на район оккупированного Славяносербска, прежде всего в Крымском. Также боевые действия продолжались в Попаснянском районе. Во время обстрелов, кроме легкого вооружения, враг неоднократно использовал минометы. Таким образом всего девять вражеских обстрелов зафиксировано на луганском направлении, четыре из них - с использованием тяжелого вооружения", - сообщил спикер.

Напомним, шестеро украинских военных получили ранения за сутки в зоне АТО.