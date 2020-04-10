Минулої доби на кордоні виявили 25 порушників карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Минулої доби на кордоні затримали 25 порушників карантину. Так, 17 з них - не дотримались правил 14-денної самоізоляції навіть однієї доби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Державної прикордонної служби виявили 25 порушників правил карантину. Причому 17 із них - не дотримались правил 14-денної самоізоляції навіть однієї доби та вирішили знову майнути за кордон", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що шестеро порушників карантину охоронці кордону виявили у пунктах пропуску "Мілове", "Гоптівка" та "Нові Яриловичі", що на кордоні з Росією та Білоруссю. Ще 19 таких "подорожувальників" затримали у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.
Повідомляється, що такі курсування наших співвітчизників, перш за все, наражають на небезпеку громадян. І у разі виявлення таких фактів, прикордонники інформують співробітників Нацполіції, які притягують порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей".
Загалом з початку заходів у пунктах пропуску прикордонниками виявлено 56 порушників карантину, про що повідомлено співробітників поліції.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.