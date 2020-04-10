За прошедшие сутки на границе обнаружили 25 нарушителей карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За прошедшие сутки на границе задержали 25 нарушителей карантина. Так, 17 из них - не придерживались правил 14-дневной самоизоляции даже суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 25 нарушителей правил карантина. Причем 17 из них - не придерживались правил 14-дневной самоизоляции даже суток и решили снова махнуть за границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шестерых нарушителей карантина пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Миловое", "Гоптовка" и "Новые Яриловичи" на границе с Россией и Беларусью. Еще 19 таких "путешественников" задержали в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
Сообщается, что такие следования наших соотечественников, прежде всего, подвергают опасности граждан. И в случае выявления таких фактов, пограничники информируют сотрудников Нацполиции, которые привлекают нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей".
Всего с начала мероприятий в пунктах пропуска пограничниками выявлено 56 нарушителей карантина, о чем сообщено сотрудников полиции.
Напомним, в Украине 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.