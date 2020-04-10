За прошедшие сутки на границе обнаружили 25 нарушителей карантина

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За прошедшие сутки на границе задержали 25 нарушителей карантина. Так, 17 из них - не придерживались правил 14-дневной самоизоляции даже суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.