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Минулого року Україна увійшла до топ-20 країн за відкриттям нових авіамаршрутів

Минулого року Україна увійшла до топ-20 країн за відкриттям нових авіамаршрутів

Київ • УНН

 • 8745 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Минулого року Україна увійшла до топ-20 країн за відкриттям нових авіаційних маршрутів, оскільки тільки вітчизняні перевізники відкрили 17 нових маршрутів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Впродовж року українськими перевізниками відкрито 17 нових регулярних маршрутів, розширилась присутність на українському ринку і іноземних компаній. У 2018 році п’ять нових авіакомпаній започаткували регулярні польоти в Україні. До нашої країни виконували польоти 38 іноземних авіакомпаній з 37 країн світу. У 2018 році Україна вперше увійшла до топ-20 країн світу за відкриттям нових маршрутів", - заявив міністр.

За його словами, минулого року здійснювала перевезення 21 вітчизняна авіаційна компанія, серед яких лідерами були МАУ та "Роза вітрів", Azur Air Ukraine, Yanair та Bravo Airways. Міжнародні перевезення здійснювали 10 авіакомпаній в 46 країн світу.

Крім того, за його словами, минулорічний пасажиропотік через аеропорти країни склав 20,5 млн пасажирів, що забезпечило зростання на 24%. Зокрема потік пасажирів через аеропорт Київ-Жуляни виріс на 51,9%, Львів – на 47,9%, Бориспіль – майже на 20%, Харків – 19%, Одеса – 18%. Найбільший ріст – Чернівці – на 53%. В цілому пасажиропотік через аеропорти України зріс в 1,5 рази у порівнянні з докризовим 2013 роком.

Нагадаємо, на реконструкцію аеропорту "Вінниця" цього року виділять 1 млрд грн.

До кінця цього року має бути завершена реконструкція і введено в експлуатацію аеропорт Одеси.

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