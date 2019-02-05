В прошлом году Украина вошла в топ-20 стран по открытию новых авиамаршрутов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В прошлом году Украина вошла в топ-20 стран по открытию новых авиационных маршрутов, поскольку только отечественные перевозчики открыли 17 новых маршрутов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"На протяжении года украинскими перевозчиками открыто 17 новых регулярных маршрутов, расширилось присутствие на украинском рынке и иностранных компаний. В 2018 году пять новых авиакомпаний начали регулярные полеты в Украину. В нашу страну выполняли полеты 38 иностранных авиакомпаний из 37 стран мира. В 2018 году Украина впервые вошла в топ-20 стран мира по открытиею новых маршрутов", - заявил министр.
По его словам, в прошлом году осуществляла перевозки 21 отечественная авиационная компания, среди которых лидерами были МАУ и "Роза ветров", Azur Air Ukraine, Yanair и Bravo Airways. Международные перевозки осуществляли 10 авиакомпаний в 46 стран мира.
Кроме того, по его словам, прошлогодний пассажиропоток через аэропорты страны составил 20,5 млн пассажиров, что обеспечило рост на 24%. В частности поток пассажиров через аэропорт Киев-Жуляны вырос на 51,9%, Львов - на 47,9%, Борисполь - почти на 20%, Харьков - 19%, Одесса - 18%. Наибольший рост - Черновцы - на 53%. В целом пассажиропоток через аэропорты Украины вырос в 1,5 раза по сравнению с докризисным 2013 годом.
Напомним, на реконструкцию аэропорта "Винница" в этом году выделят 1 млрд грн.
До конца этого года должна быть завершена реконструкция и введен в эксплуатацию аэропорт Одессы.