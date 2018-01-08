Минулого року Україна експортувала шоколаду на понад 151 млн дол
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. За підсумками 2017 року Україна експортувала шоколаду на 151 млн 981 тис. дол. США. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Так, протягом звітного періоду Україні експортувала до Казахстану шоколаду на 22,6 млн дол., до Білорусі — на 14,7 млн дол., до Грузії — на 10,7 млн дол, до інших країн — на 103,8 млн дол.
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У той же час за звітний період Україна імпортувала шоколаду на 92 млн 269 тис. дол. США.
Так, протягом 2017 року Україна імпортувала шоколад із Польщі — на 32,1 млн дол., із Німеччини — на 16,02 млн дол., із Нідерландів — на 14,8 млн дол, із інших країн — на 29,2 млн дол.
Як повідомляв УНН, у Мінагрополітики заявили, що у 2017 році експорт українського шоколаду в ЄС значно збільшився.