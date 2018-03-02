Минулого року психологічну реабілітацію пройшли 450 учасників АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Протягом 2017 року послуги з психологічної реабілітації отримали 450 учасників Антитерористичної операції. Про це повідомляє Державна служба ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у відповідь на запит УНН.
“На підставі додаткових угод про продовження до 31 березня 2017 року дії договорів з реабілітаційними установами, укладених Службою у 2016 році, послуги з психологічної реабілітації отримали 450 учасників АТО”, — йдеться у повідомленні.
Кількість звернень до центрів соціально-психологічної реабілітації населення у 2017 році становить 15 043 учасників АТО та 8 467 членів їх сімей.
Нагадаємо, за словами головного військового прокурора Анатолій Матіос, у середньому у тиждень 2-3 військові, які беруть участь в АТО або відведені звідти на відновлення, вчиняють самогубства.