В прошлом году психологическую реабилитацию прошли 450 участников АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В течение 2017 года услуги по психологической реабилитации получили 450 участников Антитеррористической операции. Об этом сообщает Государственная служба ветеранов войны и участников антитеррористической операции в ответ на запрос УНН.
“На основании дополнительных соглашений о продлении до 31 марта 2017 года действия договоров с реабилитационными учреждениями, заключенных Службой в 2016 году, услуги по психологической реабилитации получили 450 участников АТО”, — говорится в сообщении.
Количество обращений в центры социально-психологической реабилитации населения в 2017 году составляет 15 043 участников АТО и 8467 членов их семей.
Напомним, по словам главного военного прокурора Анатолий Матиос, в среднем в неделю 2-3 военных, участвующих в АТО или отведенных оттуда на восстановление, совершают самоубийства.