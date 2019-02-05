Минулого року неповнолітні вчинили понад 30 вбивств
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Протягом 2018 року поліцією обліковано 32 умисних вбивства вчинених неповнолітніми. Про це свідчить відповідь на запит журналіста УНН отримана у Національній поліції.
Як йдеться у відповіді 2018 року обліковано 32 злочини за ст.115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Також зазначається, що 2017 року було обліковано 30 таких злочинів.
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Водночас кількість злочинів скоєних за ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження) у 2018 році зменшилась до 49 з 68 у 2017 році. Загалом, як повідомили у поліції, у 2018 році було обліковано 2473 особливо тяжких злочини скоєних дітьми.
Як повідомляв УНН, на Центральному залізничному вокзалі Києва дітей використовували для жебрацтва.