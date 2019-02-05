В прошлом году несовершеннолетние совершили более 30 убийств
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В течение 2018 года полицией учтено 32 умышленных убийства совершенных несовершеннолетними. Об этом свидетельствует ответ на запрос журналиста УНН получена в Национальной полиции.
Как говорится в ответе в 2018 году учтено 32 преступления по ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.
Также отмечается, что в 2017 году было учтено 30 таких преступлений.
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В то же время количество преступлений совершенных по ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение) в 2018 году уменьшилось до 49 с 68 в 2017 году. В общем, как сообщили в полиции, в 2018 году было учтено 2473 особо тяжких преступлений совершенных детьми.
Как сообщал УНН, на Центральном железнодорожном вокзале Киева детей использовали для попрошайничества.