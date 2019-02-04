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У Києві дітей змушували жебракувати на вокзалі

У Києві дітей змушували жебракувати на вокзалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. На Центральному залізничному вокзалі Києва дітей використовували для жебрацтва. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Під час рейду правоохоронці виявили осіб, які займаються жебрацтвом, та задокументували факт використання для цих цілей дітей", - йдеться в повідомленні.

Так, під час проведення заходів виявили трьох малолітніх дітей, які жебракували разом із матір'ю.

"На жінку склали протокол за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть передані в суд для прийняття рішення", - прокоментував начальник сектору ювенальної превенції Солом'янського управління поліції Віталій Бойко.

Крім того, виявили дітей, які перебували на вокзалі без супроводу дорослих.

"Після встановлення анкетних даних та місцезнаходження поліцейські провели із їхніми батьками профілактичні бесіди", - зазначили в поліції.

Також правоохоронці склали протоколи на двох неповнолітніх за ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) та на одного - за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

Нагадаємо, подружжя погрозами змушувало жінку з інвалідністю жебракувати.

Українські Національні Новини

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