В Киеве детей заставляли попрошайничать на вокзале
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На Центральном железнодорожном вокзале Киева детей использовали для попрошайничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Во время рейда правоохранители обнаружили лиц, котрые занимаются попрошайничеством, и задокументировали факт использования для этих целей детей", - говорится в сообщении.
Так, во время проведения мероприятий обнаружили трех малолетних детей, которые попрошайничали вместе с матерью.
"На женщину составили протокол по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы будут переданы в суд для принятия решения", - прокомментировал начальник сектора ювенальной превенции Соломенского управления полиции Виталий Бойко.
Кроме того, обнаружили детей, которые находились на вокзале без сопровождения взрослых.
"После установления личных данных и местонахождения полицейские провели с их родителями профилактические беседы", - отметили в полиции.
Также правоохранители составили протоколы на двух несовершеннолетних по ст. 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах) и на одного - по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.
Напомним, супруги угрозами заставляли женщину с инвалидностью попрошайничать.