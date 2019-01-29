Минулого року майже 6,5 тис. ув'язнених в Україні звільнились достроково
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Протягом минулого року 6425 осіб звільнились умовно достроково із місць позбавлення волі в Україні. Про це повідомила прес-служба Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) України Міністерства юстиції у відповіді на запит журналіста УНН.
"Станом на 1 січня 2019 року у виправних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України утримувались 36516 осіб. Протягом 2018 року звільнено 15359 осіб, із них 6425 – умовно достроково", - повідомили в прес-службі відомства.
При цьому в ДКВС уточнили, що у 2017 році кількість ув’язнених осіб становила 38659 осіб, що на 2143 осіб більше.
Нагадаємо, при одержанні 2 тис. дол. хабара за розв'язання питання про дострокове звільнення ув'язненого затримано співробітника прокуратури Волинської області.
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