Минулого року майже 6,5 тис. ув'язнених в Україні звільнились достроково

"Станом на 1 січня 2019 року у виправних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України утримувались 36516 осіб. Протягом 2018 року звільнено 15359 осіб, із них 6425 – умовно достроково", - повідомили в прес-службі відомства.



При цьому в ДКВС уточнили, що у 2017 році кількість ув’язнених осіб становила 38659 осіб, що на 2143 осіб більше.



Нагадаємо, при одержанні 2 тис. дол. хабара за розв'язання питання про дострокове звільнення ув'язненого затримано співробітника прокуратури Волинської області.



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