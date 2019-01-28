Минулого року пробацію успішно склали 77% обвинувачених

КИЇВ. 28 січня. УНН. Більше 70% обвинувачених скористалися правом на досудову доповідь, з яких 77% отримали можливість виправлення без ізоляції протягом 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву заступника міністра юстиції Дениса Чернишова.