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Минулого року пробацію успішно склали 77% обвинувачених

Минулого року пробацію успішно склали 77% обвинувачених

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Більше 70% обвинувачених скористалися правом на досудову доповідь, з яких 77% отримали можливість виправлення без ізоляції протягом 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву заступника міністра юстиції Дениса Чернишова. 

Всього протягом минулого року через систему пробації – надання суду характеристики обвинуваченого для більшої об’єктивності вироку – пройшли більше 100 тис. осіб, які відбували покарання без позбавлення волі.

Зазначається, що пробація посприяла працевлаштуванню майже тисячі осіб, погодженню соціального патронажу півтисячі та працевлаштування до спецустанов майже ста осіб, звільнених після ув’язнення.

Всього для вирішення проблем засуджених, що звільняються з місць позбавлення волі, залучили понад тисячу громадських організацій. Зазначається, що за сприяння міжнародних експертів запроваджено нові інструменти по роботі з засудженими.

Як повідомляв УНН, за інформацією "Центру пробаціїї" відсутність житла і грошей штовхають колишніх в’язнів на повторні злочини.

Нагадаємо, у низці областей України запустили пілотний проект із заміни покарання малолітнім злочинцям, які вчинили дрібні і середньої тяжкості злочини, участю у спеціальній роботі із юристами і психологами. 

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