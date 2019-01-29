В прошлом году почти 6,5 тыс. заключенных в Украине освободились досрочно

"По состоянию на 1 января 2019 года в исправительных колониях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины содержались 36516 человек. В течение 2018 года освобожден 15359 человек, из них 6425 - условно досрочно", - сообщили в пресс-службе ведомства.



При этом в ГУИС уточнили, что в 2017 году количество заключенных составляло 38659 человек, что на 2143 человек больше.



Напомним, при получении 2 тыс. долл. взятки за решение вопроса о досрочном освобождении заключенного задержан сотрудник прокуратуры Волынской области.



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