В прошлом году почти 6,5 тыс. заключенных в Украине освободились досрочно
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В течение прошлого года 6425 человек освободились условно досрочно из мест лишения свободы в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Администрации государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) Украины Министерство юстиции в ответе на запрос журналиста УНН.
"По состоянию на 1 января 2019 года в исправительных колониях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины содержались 36516 человек. В течение 2018 года освобожден 15359 человек, из них 6425 - условно досрочно", - сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом в ГУИС уточнили, что в 2017 году количество заключенных составляло 38659 человек, что на 2143 человек больше.
Напомним, при получении 2 тыс. долл. взятки за решение вопроса о досрочном освобождении заключенного задержан сотрудник прокуратуры Волынской области.
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