Минулий рік став найспекотнішим з початку метеорологічних спостережень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. З початку метеорологічних спостережень у 1880 році найспекотнішим роком став 2016 рік, відібравши це звання у 2015-го, передає УНН з посиланням на ВВС.
Дані NASA і Британської метеорологічної служби свідчать про те, що середньорічна температура у 2016 була на 0,07 градуса за Цельсієм вища від цього ж показника 2015 року.
Також зазначається, що 2016 - уже третій поспіль рік, що б'є рекорди середньорічних температур.
"2015 був найспекотнішим роком із початку спостережень до сьогодні, і 2016 побив його рекорд на 0,1-0,12 градуса за Цельсієм. Здається, що це не так уже й багато, проте у рамках одного року це, насправді, чимало", - заявив доктор Гевін Шмідт із NASA.
Науковці кажуть, що велику роль у цьому відіграє явище Єль-Ніньйо, що проявляється у різкому підвищенні температури поверхневого шару води на сході Тихого океану. Проте головною причиною потепління є людські викиди СО2 у атмосферу.
Серед інших факторів, що спричинили зростання середньорічної температури у 2016 - небувале потепління в Арктиці.
"Це спричинено здебільшого змінами у тропічній частині Тихого океану, де Ель-Ніньйо виробляє багато тепла. Проте ми також бачимо довготривалу тенденцію у потеплінні здебільшого викликану зростанням викидів парникових газів", - додав Г.Шмідт.
Як повідомляв УНН, Адміністрація президента США Барака Обами перевела 500 млн доларів з Державного департаменту на користь Фонду зеленого клімату, який займається боротьбою з проблемою глобального потепління.