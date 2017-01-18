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Минулий рік став найспекотнішим з початку метеорологічних спостережень

Минулий рік став найспекотнішим з початку метеорологічних спостережень

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. З початку метеорологічних спостережень у 1880 році найспекотнішим роком став 2016 рік, ‎відібравши це звання у 2015-го, передає УНН з посиланням на ВВС.

Дані NASA і Британської метеорологічної служби свідчать про те, що середньорічна ‎температура у 2016 була на 0,07 градуса за Цельсієм вища від цього ж показника 2015 року.‎

Також зазначається, що 2016 - уже третій поспіль рік, що б'є рекорди середньорічних ‎температур.‎

‎"2015 був найспекотнішим роком із початку спостережень до сьогодні, і 2016 побив ‎його рекорд на 0,1-0,12 градуса за Цельсієм. Здається, що це не так уже й багато, проте у ‎рамках одного року це, насправді, чимало", - заявив доктор Гевін Шмідт із NASA.

Науковці кажуть, що велику роль у цьому відіграє явище Єль-Ніньйо, що проявляється у ‎різкому підвищенні температури поверхневого шару води на сході Тихого океану. Проте ‎головною причиною потепління є людські викиди СО2 у атмосферу.‎

Серед інших факторів, що спричинили зростання середньорічної температури у 2016 - ‎небувале потепління в Арктиці. ‎

‎"Це спричинено здебільшого змінами у тропічній частині Тихого океану, де Ель-Ніньйо ‎виробляє багато тепла. Проте ми також бачимо довготривалу тенденцію у потеплінні ‎здебільшого викликану зростанням викидів парникових газів", - додав Г.Шмідт.‎

Як повідомляв УНН, Адміністрація президента США Барака Обами перевела 500 млн доларів з Державного департаменту на користь Фонду зеленого клімату, який займається боротьбою з проблемою глобального потепління.

 

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