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Прошлый год стал самым жарким с начала метеорологических наблюдений

Прошлый год стал самым жарким с начала метеорологических наблюдений

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. С начала метеорологических наблюдений в 1880 году самым жарким годом стал 2016, отобрав это звание у 2015-го, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Данные NASA и Британской метеорологической службы свидетельствуют о том, что среднегодовая температура в 2016 г. была на 0,07 градуса по Цельсию выше этого же показателя 2015 года.

Также отмечается, что 2016 - уже третий подряд год, бьет рекорды среднегодовых температур.

"2015 был самым жарким годом с начала наблюдений до сих пор, и 2016 побил его рекорд на 0,1-0,12 градуса по Цельсию. Кажется, что это не так уж и много, но в рамках одного года это на самом деле немало", - заявил доктор Гэвин Шмидт из NASA.

Ученые говорят, что большую роль в этом играет явление Эль-Ниньо, что проявляется в резком повышении температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана. Однако главной причиной потепления являются человеческие выбросы СО2 в атмосферу.

Среди других факторов, повлекших рост среднегодовой температуры в 2016 г. - небывалое потепление в Арктике.

"Это вызвано в основном изменениями в тропической части Тихого океана, где Эль-Ниньо производит много тепла. Однако мы также видим долгосрочную тенденцию в потеплении в основном вызванную ростом выбросов парниковых газов", - добавил Г.Шмидт.

Как сообщал УНН, Администрация президента США Барака Обамы перевела 500 млн долларов из Государственного департамента в пользу Фонда зеленого климата, который занимается борьбой с проблемой глобального потепления.

Украинские Национальные Новости

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