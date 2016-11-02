Мінсоцполітики: зарплата українців має залежати від кваліфікації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Мінсоцполітики вирішуватимуть проблему заробітних плат кваліфікованих і некваліфікованих працівників. Про це під час спілкування з журналістами в кулуарах Кабміну заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.
“За цією дією про підвищення мінімалки (рівня мінімальної заробітної плати — ред.), наступним кроком буде вирішення проблеми міжтарифних співвідношень, щоб все таки була різниця між зарплатою некваліфікованого працівника і зарплатою людини, яка 6 років вчилась, має високу кваліфікацію і якісно працює. Але починати треба з найбідніших”, — сказав А.Рева.
Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що збільшення мінімальної заробітної плати з січня 2017 року дозволить скоротити дефіцит Пенсійного фонду України мінімум на 5-7 млрд грн.