Минсоцполитики: зарплата украинцев должна зависеть от квалификации

"За этим действием о повышении минималки (уровня минимальной заработной платы - ред.), следующим шагом будет решение проблемы межтарифных соотношений, чтобы все-таки была разница между зарплатой неквалифицированного работника и зарплатой человека, который 6 лет учился, имеет высокую квалификацию и качественно работает. Но начинать надо с самых бедных", - сказал А.Рева.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что увеличение минимальной заработной платы с января 2017 года позволит сократить дефицит Пенсионного фонда Украины минимум на 5-7 млрд грн.