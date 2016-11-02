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15 марта, 19:03 • 114537 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164724 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136844 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129408 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112347 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105201 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101242 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Минсоцполитики: зарплата украинцев должна зависеть от квалификации

Минсоцполитики: зарплата украинцев должна зависеть от квалификации

Киев • УНН

 • 16533 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Минсоцполитики будут решать проблему заработных плат квалифицированных и неквалифицированных работников. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Кабмина заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН.

"За этим действием о повышении минималки (уровня минимальной заработной платы - ред.), следующим шагом будет решение проблемы межтарифных соотношений, чтобы все-таки была разница между зарплатой неквалифицированного работника и зарплатой человека, который 6 лет учился, имеет высокую квалификацию и качественно работает. Но начинать надо с самых бедных", - сказал А.Рева.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что увеличение минимальной заработной платы с января 2017 года позволит сократить дефицит Пенсионного фонда Украины минимум на 5-7 млрд грн.

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