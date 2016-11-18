Мінсоцполітики: субсидії призначені 6 мільйонам домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На сьогоднішній день житлові субсидії призначені 6 мільйонам домогосподарств, які у середньому сплачують за комунальні послуги близько 10% середньомісячного сукупного доходу. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день субсидію отримують 6 мільйонів домогосподарств, подано 6,4 мільйона заяв", - зазначив він.
Міністр також повідомив, що отримувачі житлових субсидій у середньому сплачують близько 10% середньомісячного сукупного доходу.