Минсоцполитики: субсидии назначены 6 миллионам домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На сегодняшний день жилищные субсидии назначены 6 миллионам домохозяйств, который в среднем платят за коммунальные услуги около 10% среднемесячного совокупного дохода. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день субсидию получают 6 млн домохозяйств, подано 6,4 миллиона заявлений", - отметил он.
Министр также сообщил, что получатели жилищных субсидий в среднем платят около 10% среднемесячного совокупного дохода.