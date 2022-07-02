Мінреінтеграції відновлює виплати політв’язням: хто зможе отримати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Мінреінтеграції планує відновити роботу Міжвідомчої комісії з виплат звільненим з полону українцям та тим, хто ще в неволі. Про це йдеться в повідомленні Міністерства, передає УНН.
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Одержати виплату зможуть:
українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;
родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території рф з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.
Українці, стосовно яких ухвалять позитивне рішення, зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.
Нагадаємо
В Україні оновили перелік територій, на основі якого внутрішньо переміщені особи отримують грошові виплати. Наразі у переліку 303 громади у восьми областях.