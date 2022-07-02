Мінреінтеграції відновлює виплати політв’язням: хто зможе отримати

Деталі

Одержати виплату зможуть:

українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;

родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території рф з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.

Українці, стосовно яких ухвалять позитивне рішення, зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.

Нагадаємо

В Україні оновили перелік територій, на основі якого внутрішньо переміщені особи отримують грошові виплати. Наразі у переліку 303 громади у восьми областях.