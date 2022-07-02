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Минреинтеграции возобновляет выплаты политзаключенным: кто сможет получить

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Минреинтеграции планирует возобновить работу Межведомственной комиссии по выплатам освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе. Об этом говорится в сообщении Министерства, передает УНН.

Детали

Получить выплату могут:

украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;

семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории россии по политическим мотивам, а также из-за общественной, политической или профессиональной деятельности таких лиц.

Украинцы, по которым примут положительное решение, смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен.

Напомним

В Украине обновили перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенные лица получают денежные выплаты. Сейчас в перечне 303 общины в восьми областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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