Минреинтеграции возобновляет выплаты политзаключенным: кто сможет получить
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Минреинтеграции планирует возобновить работу Межведомственной комиссии по выплатам освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе. Об этом говорится в сообщении Министерства, передает УНН.
Детали
Получить выплату могут:
украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории россии по политическим мотивам, а также из-за общественной, политической или профессиональной деятельности таких лиц.
Украинцы, по которым примут положительное решение, смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен.
Напомним
В Украине обновили перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенные лица получают денежные выплаты. Сейчас в перечне 303 общины в восьми областях.