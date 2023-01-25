Мінреінтеграції: українців будуть сповіщати щодо перегляду їх персональних даних
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Уряд схвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі «Трембіта» та підключення до неї. Невдовзі це дозволить системі фіксувати всі перегляди особистих даних українців, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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"Урядом була ухвалена постанова, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі «Трембіта» та підключення до неї. Незабаром це дозволить системі фіксувати всі перегляди особистих даних українців. Своєю чергою громадяни зможуть отримувати сповіщення у Дії про запити стосовно їхніх персональних даних", — пише Мінреінтеграції.
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У Мінреінтеграції зазначили, що "новація дозволить забезпечувати прозору роботу з реєстрами та покращить інформованість населення". І що зараз вже йдуть технічні роботи над реалізацією ухвалених змін.
"«Трембіта» – це національна система, яка об’єднує між собою електронні реєстри органів влади та забезпечує зв’язок між ними. Завдяки їй держреєстри обмінюються даними, що дозволяє громадянам отримувати більшість державних послуг онлайн", — пояснили у Мінреінтеграції.
Крім того, система сприяє отриманню даних із реєстрів, які відображаються в цифрових документах у "Дії".
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