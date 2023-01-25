Минреинтеграции: украинцев будут оповещать о просмотре их персональных данных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Правительство одобрило постановление, которое определяет новый порядок взаимодействия между государственными реестрами в системе «Трембита» и подключения к ней. Вскоре это позволит системе фиксировать все просмотры личных данных украинцев, сообщает УНН со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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"Правительством было принято постановление, которое определяет новый порядок взаимодействия между государственными реестрами в системе «Трембита» и подключения к ней. Вскоре это позволит системе фиксировать все просмотры личных данных украинцев. В свою очередь граждане смогут получать уведомления в "Дія" о запросах относительно их персональных данных", — пишет Минреинтеграции.
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В Минреинтеграции отметили, что: "Новация позволит обеспечивать прозрачную работу с реестрами и улучшит информированность населения". И что сейчас уже идут технические работы над реализацией принятых изменений.
"«Трембита» – это национальная система, которая объединяет между собой электронные реестры органов власти и обеспечивает связь между ними. Благодаря ей госреестры обмениваются данными, что позволяет гражданам получать большинство государственных услуг онлайн", — объяснили в Минреинтеграции.
Кроме того, система способствует получению данных из реестров, отображаемых в цифровых документах в "Дія".
Напомним
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало советы для украинцев за рубежом, как уберечься от торговли людьми.