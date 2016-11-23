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Мінрегіон розпочав перевірку підприємств ТКЕ щодо реальності їх витрат — Г.Зубко

Київ • УНН

 • 8338 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мінрегіон розпочав перевірку підприємств теплопостачання на предмет реальності витрат, які вони подали Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

Мінрегіон розпочав перевірку підприємств ТКЕ щодо реальності їх витрат — Г.Зубко

За словами Г.Зубка, робочою групою Мінрегіону для перевірки визначено як підприємства, діяльність яких регулюється НКРЕКП, так і ті, діяльність яких регулюється на місцевому рівні.

“Буде перевірено п’ять підприємств теплопостачання Київської, Львівської, Чернігівської та Рівненської областей. Ми перевіримо, чи відповідають дійсності витрати теплопостачальників, які вони надають НКРЕКП. А також обсяги виробництва та реалізації теплової енергії, у т.ч. населенню, результати фінансово-господарської діяльності”, — зазначив Г.Зубко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон №2966-д про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг" (НКРЕКП).

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